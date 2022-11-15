Аварийный мост закроют для проезда в Приладожье Карелии

В январе 2023 года вводится ограничение для движения всех видов транспорта через мост, расположенный на дороге регионального значения «Элисенваара - Лумиваара – Лахденпохья».

Об этом сообщили в Минтрансе Карелии. Мост на 8 км автомобильной дороги регионального значения «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» закрывают для проезда в первой декаде января следующего года в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Для всех транспортных средств возможен объезд аварийного моста по следующим маршрутам:

С южного направления.

Маршрут для объезда: перекресток а/д А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 «Кола» и а/д «Куркиёки — Элисенваара» — а/д «Куркиёки — Элесенваара» –

а/д «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» — перекресток а/д «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» и а/д «Вялимяки — Костамоярви».

Расстояние объезда 12,2 км.

С северного направления:

Маршрут для объезда: перекресток а/д А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 «Кола» и а/д «Подъезд к пункту пропуска «Сювяоро» — а/д «Подъезд к пункту пропуска «Сювяоро» — а/д «Вялимяки-Костамоярви» — перекресток а/д «Вялимяки-Костамоярви» и а/д «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья».

Расстояние объезда 17,8 км.

Дополнительно сообщаем, что в пределах населенного пункта п. Элисенваара по автомобильной дороге «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» введено ограничение движения транспортных средств с массой более 10 т.

Для транспортных средств массой более 10 тонн возможен объезд по маршруту:

С южного направления:

Маршрут для объезда: перекресток а/д А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 «Кола» и а/д «Куркиёки — Элисенваара» — а/д «Куркиёки — Элесенваара» –

а/д «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья»

а/д «Эстерло-подъезд к пун.проп.Сювяоро», км 22 –

а/д «Подъезд к пункту пропуска Сювяоро» — а/д «Вялимяки-Костамоярви — перекресток с а/д Вялимяки-Костамоярви и а/д Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья.

Расстояние объезда — 48,1 км.

С северного направления:

Маршрут для объезда: перекресток а/д А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 «Кола» и а/д «Подъезд к пункту пропуска «Сювяоро» — а/д «Подъезд к пункту пропуска «Сювяоро» — а/д Вялимяки-Костамоярви — перекресток а/д Вялимяки-Костамоярви и Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья.

Расстояние объезда 17,8 км.

Соответствующие технические средства организации дорожного движения заблаговременно будут установлены перед закрытием моста.