Аварийный мост закроют для проезда в Приладожье Карелии

В январе 2023 года вводится ограничение для движения всех видов транспорта через мост, расположенный на дороге регионального значения «Элисенваара - Лумиваара – Лахденпохья».
Об этом сообщили в Минтрансе Карелии. Мост на 8 км автомобильной дороги регионального значения «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» закрывают для проезда в первой декаде января следующего года в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Для всех транспортных средств возможен объезд аварийного моста по следующим маршрутам:
С южного направления.
Маршрут для объезда: перекресток а/д А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 «Кола» и а/д «Куркиёки — Элисенваара» — а/д «Куркиёки — Элесенваара» –
а/д «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» — перекресток а/д «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» и а/д «Вялимяки — Костамоярви».
Расстояние объезда 12,2 км.
С северного направления:
Маршрут для объезда: перекресток а/д А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 «Кола» и а/д «Подъезд к пункту пропуска «Сювяоро» — а/д «Подъезд к пункту пропуска «Сювяоро» — а/д «Вялимяки-Костамоярви» — перекресток а/д «Вялимяки-Костамоярви» и а/д «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья».
Расстояние объезда 17,8 км.
Дополнительно сообщаем, что в пределах населенного пункта п. Элисенваара по автомобильной дороге «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» введено ограничение движения транспортных средств с массой более 10 т.
Для транспортных средств массой более 10 тонн возможен объезд по маршруту:
С южного направления:
Маршрут для объезда: перекресток а/д А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 «Кола» и а/д «Куркиёки — Элисенваара» — а/д «Куркиёки — Элесенваара» –
а/д «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья»
а/д «Эстерло-подъезд к пун.проп.Сювяоро», км 22 –
а/д «Подъезд к пункту пропуска Сювяоро» — а/д «Вялимяки-Костамоярви — перекресток с а/д Вялимяки-Костамоярви и а/д Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья.
Расстояние объезда — 48,1 км.
С северного направления:
Маршрут для объезда: перекресток а/д А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 «Кола» и а/д «Подъезд к пункту пропуска «Сювяоро» — а/д «Подъезд к пункту пропуска «Сювяоро» — а/д Вялимяки-Костамоярви — перекресток а/д Вялимяки-Костамоярви и Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья.
Расстояние объезда 17,8 км.
Соответствующие технические средства организации дорожного движения заблаговременно будут установлены перед закрытием моста.
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