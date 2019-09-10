Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы между Петрозаводском и Москвой в декабре

Временное прекращение полетов связано с ремонтом взлётной полосы аэропорта "Петрозаводск" и процедурой сертификации воздушных судов авиакомпании, сообщили в Минтрансе Карелии.

По информации ООО "Авиакомпания "Победа", краткосрочная отмена рейсов между Петрозаводском и Москвой, запланированная в период с 1 октября по 15 декабря 2019 года, связана с техническим обслуживанием и прохождением процедуры сертификации воздушных судов. С 15 декабря года рейсы авиакомпании будут возобновлены.

Напомним также, что с 1 октября по 6 ноября в связи с запланированным военным ведомством ремонтом взлетно-посадочной полосы будет осуществлено временное закрытие аэропорта "Петрозаводск" для приема и вылета гражданских и военных самолетов.

В настоящее время ведутся переговоры с компанией "Северсталь" о выполнении регулярных рейсов в Москву в период с 6 ноября по 15 декабря.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в аэропорту "Петрозаводск" выполняется возведение здания нового аэровокзала Современный аэровокзальный комплекс позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров, соответствующий российским и международным нормам, а также предоставит условия для их комфортного и безопасного пребывания в аэропорту Петрозаводска.