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Авиарейсы между Петрозаводском и Москвой снова стали ежедневными

Новости. Экономика
08:50, 27 Декабря 2020
фото: Минтранс Карелии
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Дополнительные полеты из Петрозаводска в Москву выполняют лайнеры авиакомпании "S7 Airlines", сообщили в Минтрансе Карелии.

С 26 декабря полеты по маршруту "Москва - Петрозаводск" возобновили самолеты Embraer-170, принадлежащие компании "S7 Airlines", сообщили в Минтрансе Карелии. Таким образом, авиасообщение между Петрозаводском и Москвой стало ежедневным.

Самолеты "Embraer-170", рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут курсировать четыре раза в неделю. При этом по авиамаршруту "Москва – Петрозаводск" также продолжает перевозки авиакомпания "Победа": воздушные суда Boing–737 летают также четырежды в неделю.

В Минтрансе Карелии напоминают, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией действует положение об обязательном ношении масок и перчаток в самолетах. В средствах индивидуальной защиты необходимо оставаться на протяжении всего полёта.

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