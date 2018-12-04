Авиарейсы "Петрозаводск-Москва" за 499 рублей стартуют на этой неделе

Первый рейс авиакомпании "Победа" в Карелию состоится в пятницу, сообщают в аэропорту Петрозаводска.

Авиакомпания заявила о старте продаж авиабилетов по минимальным ценам в начале ноября, сообщает паблик аэропорта "Петрозаводск" в соцсети "Вконтакте".

Новый регулярный рейс "Петрозаводск – Москва" будет выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам (вылет в 17.50) и воскресеньям (вылет в 10.00). Продолжительность полета составляет 1 час 30 минут.

Сообщается, что до конца зимнего расписания полетов предложено не менее 5000 билетов по минимальному тарифу 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов по всем направлениям.

По информации авиакомпании, цена билетов на самолет объясняется исключением из стоимости перелета дополнительных сервисов, таких как: бесплатный провоз багажа, питание в полете, выбор места в самолете, возможность сдать авиабилет.

"Победа" - российская авиакомпания, 100% дочернее предприятие "Аэрофлота", базируется в московском аэропорту Внуково. Воздушный флот авиакомпании состоит из самолетов Boeing 737-800.