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Новости. Общество
08:05, 04 Декабря 2018
фото: pixabay.com

Авиарейсы "Петрозаводск-Москва" за 499 рублей стартуют на этой неделе

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Первый рейс авиакомпании "Победа" в Карелию состоится в пятницу, сообщают в аэропорту Петрозаводска.

Авиакомпания заявила о старте продаж авиабилетов по минимальным ценам в начале ноября, сообщает паблик аэропорта "Петрозаводск" в соцсети "Вконтакте".

Новый регулярный рейс "Петрозаводск – Москва" будет выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам (вылет в 17.50) и воскресеньям (вылет в 10.00). Продолжительность полета составляет 1 час 30 минут.

Сообщается, что до конца зимнего расписания полетов предложено не менее 5000 билетов по минимальному тарифу 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов по всем направлениям.

По информации авиакомпании, цена билетов на самолет объясняется исключением из стоимости перелета дополнительных сервисов, таких как: бесплатный провоз багажа, питание в полете, выбор места в самолете, возможность сдать авиабилет.

"Победа" - российская авиакомпания, 100% дочернее предприятие "Аэрофлота", базируется в московском аэропорту Внуково. Воздушный флот авиакомпании состоит из самолетов Boeing 737-800. 

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