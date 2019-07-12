Авиасообщение с Петрозаводском оказалось под угрозой срыва в разгар сезона отпусков

Депутат Госдумы Валентина Пивненко на сессии парламента Карелии сообщила о риске срыва авиационного сообщения с Петрозаводском из-за ремонта полосы.

Авиасообщение с Петрозаводском может быть сорвано в августе из-за ремонта взлетной полосы аэрокомплекса "Бесовец". Работы проводит Минобороны.

Депутат Валентина Пивненко обратилась к представителям карельского правительства с требованием вмешаться в ситуацию, которая грозит срывами отпусков граждан и проблемами для авиакомпаний.

"Что предпринимает правительство на те действия, которые предполагает министерство обороны по проведению работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы? Дело в том, что эти работы министерство обороны планирует проводить с первого августа по 31 августа, и неоднократно с марта месяца уведомляло об этом правительство республики Карелия. Это следует закрытие вообще авиационного сообщения", - сказала Валентина Пивненко.

Депутат заявила, что аваиакомпании продали более 8 тысяч билетов на рейсы, которые попали под угрозу срыва.

Что ответили на это в правительстве, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".