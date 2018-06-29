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Новости. Культура
12:37, 29 Июня 2018

Австралийский художник ездит по Карелии, пытаясь "поймать ритм жизни"

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В Академии фотографии в Петрозаводске 3 июля состоится встреча с австралийским художником Гаем Лобвайном, который работает в Карелии над своим проектом.

В Карелии Гай Лобвайн работает над проектом "Представляя Россию: виртуальный Петрозаводск".

"Художник считает, что австралийцам, живущим на огромном расстоянии от России и вообще – изолированно, трудно представить обычную жизнь где-то в глубине страны. Трудно ещё и потому, что информацию о России обычный австралиец получает из англоязычных источников, не концентрирующихся на русской культуре", - рассказали в Карельской арт-резиденции


Гай Лобвайн

В своем "карельском" проекте Лобвайн использует виртуальную реальность и рисунок как основные средства для создания 3D-анимированных картин Петрозаводска и других мест Карелии. Цель его – "запечатлеть и поймать ритм жизни Петрозаводска". Художник "хочет понять прошлое и будущее города, для чего готов наблюдать, общаться с местными жителями". 

Молодой австралийский художник, который приехал в Карелию в начале июня, планирует провести в наших краях два месяца. Он уже побывал в Кинерме, заповеднике "Кивач", национальном парке "Паанаярви", на Белом море, в Медвежьегорске и Водлозерском национальном парке.

Встреча с Гаем Лобвайном в Академии фотографии (Литейная площадь, 3) начнется в 18 часов. Прийти могут все желающие, вход свободный.

Гай Лобвайн родился в 1995 в Мельбурне. В 2016 г. с отличием окончил Квинслендский технологический университет; бакалавр искусств. Сейчас учится в Мельбурнском королевском технологическом университете. Область его интересов: графика, анимация, трехмерная компьютерная графика, технология виртуальной реальности.

Ознакомиться с работами австралийского художника можно на его сайте.

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Комментарии

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zanoza
2018-06-29 13:56:07
Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать :) Но впечатлений австралийскому художнику хватит надолго и не всегда позитивных. Природа прекрасна,но экономическое состояние республики удручающее.
Гость
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