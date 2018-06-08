Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 08 Июня 2018

Австрийский журналист рассказал, что было самым сложным в интервью с Путиным

По теме

ФОТО: Ведущих спортивного канала раздели для Playboy
08.06.18 21:30
Минтруд предложил многократно увеличить штрафы за нарушение прав уязвимых групп населения
08.06.18 21:05
Россияне назвали главные проблемы страны
08.06.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своих впечатлениях после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Почти часовая беседа президента России с западным журналистом состоялась накануне его официального визита в Вену, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

Как отмечает в интервью журналист телеканала ORF, он традиционно прерывал ответы собеседника, но делал это меньше обычного – 11 раз за 54 минуты. Армин Вольф рассказал, что после интервью он встретил положительную реакцию от своих зарубежных коллег. И добавляет, что интервью предшествовало пять дней интенсивной подготовки. За это время он посмотрел все предыдущие интервью Владимира Путина и пообщался с российскими экспертами.

"Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал по трем причинам", — отмечает Вольф.

Первая сложность была в том, что интервью проходило в Кремле, а не в обычной студии телевизионного шоу. Вторая — синхронный перевод усложнял быструю реакцию. И последняя сложность, по словам Вольфа, заключалась в том, что Владимир Путин – "осторожный собеседник", и зачастую на вопрос отвечает собственным вопросом. Вольф также отметил, что ему пришлось ждать интервью более трех с половиной часов. Австрийский журналист также отметил, что у российского президента "очень хороший немецкий".

По теме

ФОТО: Ведущих спортивного канала раздели для Playboy
08.06.18 21:30
Минтруд предложил многократно увеличить штрафы за нарушение прав уязвимых групп населения
08.06.18 21:05
Россияне назвали главные проблемы страны
08.06.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

Сегодня 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
Сегодня 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 3
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов в Петрозаводске
07.06.2018 11:41
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»