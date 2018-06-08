Австрийский журналист рассказал, что было самым сложным в интервью с Путиным

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своих впечатлениях после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Почти часовая беседа президента России с западным журналистом состоялась накануне его официального визита в Вену, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

Как отмечает в интервью журналист телеканала ORF, он традиционно прерывал ответы собеседника, но делал это меньше обычного – 11 раз за 54 минуты. Армин Вольф рассказал, что после интервью он встретил положительную реакцию от своих зарубежных коллег. И добавляет, что интервью предшествовало пять дней интенсивной подготовки. За это время он посмотрел все предыдущие интервью Владимира Путина и пообщался с российскими экспертами.

"Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал по трем причинам", — отмечает Вольф.

Первая сложность была в том, что интервью проходило в Кремле, а не в обычной студии телевизионного шоу. Вторая — синхронный перевод усложнял быструю реакцию. И последняя сложность, по словам Вольфа, заключалась в том, что Владимир Путин – "осторожный собеседник", и зачастую на вопрос отвечает собственным вопросом. Вольф также отметил, что ему пришлось ждать интервью более трех с половиной часов. Австрийский журналист также отметил, что у российского президента "очень хороший немецкий".