Авто участников жесткого ДТП в Петрозаводске раскидало по проезжей части (ВИДЕО)

Авария с участием легковых автомобилей произошла в микрорайоне Кукковка.

Сегодня. 18 октября, в 10.27 на улице Ровио в Петрозаводске произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Ролик появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент ДТП был зафиксирован на камеры наружного наблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».

Авария произошла на перекрестке улиц Ровио и Сортавальской. Один из автомобилей ехал прямо по улице Ровио, другой — поворачивал на Сортавальскую.

В результате аварии автомобили развернуло на проезжей части, одну из машин отбросило на ограждение.

Автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв.