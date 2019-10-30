Автобус № 27 в Петрозаводске изменил маршрут

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При движении от Гоголевского путепровода в сторону Чистой улицы он будет делать несколько остановок на улице Древлянка, а не на Лососинском шоссе, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 30 октября меняется маршрут автобуса № 27. При движении от Гоголевского путепровода в сторону Чистой улицы общественный транспорт будет следовать через улицу Древлянка.
В связи с этим в маршрут включены остановочные пункты "Лесной проспект", "Детская республиканская больница", "Универсам "Находка" и "Улица Попова". Конечная остановка автобуса №27 – по-прежнему на Чистой улице.
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