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Новости. Общество
11:26, 30 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Автобус № 27 в Петрозаводске изменил маршрут

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При движении от Гоголевского путепровода в сторону Чистой улицы он будет делать несколько остановок на улице Древлянка, а не на Лососинском шоссе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 30 октября меняется маршрут автобуса № 27. При движении от Гоголевского путепровода в сторону Чистой улицы общественный транспорт будет следовать через улицу Древлянка.

В связи с этим в маршрут включены остановочные пункты "Лесной проспект", "Детская республиканская больница", "Универсам "Находка" и "Улица Попова". Конечная остановка автобуса №27 – по-прежнему на Чистой улице.

 

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Комментарии

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кир
2019-10-30 12:09:25
Ходите пешком и жизнь будет в шоколаде!
Саныч
2019-10-30 12:22:54
кир, или кредитные кастрюльки купить?)
Неравнодушный
2019-10-30 12:15:40
кир, совершенно согласен. И не завидуйте толстым капиталистам, как вас научил Маркс.
David
2019-10-30 11:59:56
Нее, это не автобус, это будка для скота. Автобусы выглядят иначе, там широкие двери и удобные кресла и туда легко въезжает детская коляска.
Os
2019-10-30 11:33:23
Он и так всегда ходил по факту, просто нарушал маршрутную сеть, как и 12-й. Просто мэрия сдалась перед перевозчиками.
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