Автобус № 27 в Петрозаводске изменил маршрут

При движении от Гоголевского путепровода в сторону Чистой улицы он будет делать несколько остановок на улице Древлянка, а не на Лососинском шоссе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 30 октября меняется маршрут автобуса № 27. При движении от Гоголевского путепровода в сторону Чистой улицы общественный транспорт будет следовать через улицу Древлянка.



В связи с этим в маршрут включены остановочные пункты "Лесной проспект", "Детская республиканская больница", "Универсам "Находка" и "Улица Попова". Конечная остановка автобуса №27 – по-прежнему на Чистой улице.