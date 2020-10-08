Автобус без сидений привлек внимание сотрудников ГИБДД в Петрозаводске

Автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов, сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

В минувший четверг в ходе проверок автобусов автоинспекторами пресечено 2 нарушения ПДД водителем микроравтобуса. Так, в автобусе были демонтированы сиденья, изменения в конструкцию транспортного средства внесены без согласования с ГИБДД.

Теперь водителя ждет аннулирование регистрации транспортного средства.

Кроме этого, водитель управлял автобусом, который не прошел технический осмотр. По данному факту составлен административный материал.

Ранее пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП на трассе в Карелии.