890x80
Реклама
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
Масштабная вырубка леса прошла на Старой Кукковке в Петрозаводске (ФОТО) 21
20.01.2022 13:28

Автобус с пассажирами застрял в снегу в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:59, 21 Января 2022
фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / ВК

Новости партнеров

Спасателям пришлось вытаскивать автобус, который застрял в снегу.

21 января в 03 часа 40 минут поступило сообщение, что по адресу: Олонец, ул. Свободы застрял рейсовый автобус с пассажирами, следовавший по маршруту «Санкт-Петербург — Петрозаводск». Об этом информирует паблик олонецких спасателей.

На место выезжал личный состав ПЧ-35 по охране города Олонец в составе 4 человек.

Спасатели произвели буксировку автобуса из снежного заноса на автодорогу. Погибших — нет, травмированных — нет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Паниковский Михаил Самюэльевич
2022-01-21 09:17:33
позорище.

Ну что, где ваш бизнес с подрядами на уборку снега? ГУП РК Мост нет, пусть губер со свитой берет лопату, Шандаловича, Шмаеник, Слабунову, УЛьянова, Красулина.... и снег убирать
Изя
2022-01-21 09:53:27
Паниковский Михаил Самюэльевич, и сам с ними езжай , хватит тут гундосить ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:02
Обществоведение
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
За 18 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию 1
19.01.2022 12:03
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Вся аналитика

Чтиво

20.01.2022 09:13
Личное мнение
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 4
С приходом «Омикрона» все очень серьезно, наступает главная битва с ковидом, считает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Сохранить Курган для всех горожан 28
18.01.2022 14:46
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»