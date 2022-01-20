Автобус с пассажирами застрял в снегу в Карелии (ФОТО)

Спасателям пришлось вытаскивать автобус, который застрял в снегу.

21 января в 03 часа 40 минут поступило сообщение, что по адресу: Олонец, ул. Свободы застрял рейсовый автобус с пассажирами, следовавший по маршруту «Санкт-Петербург — Петрозаводск». Об этом информирует паблик олонецких спасателей.

На место выезжал личный состав ПЧ-35 по охране города Олонец в составе 4 человек.

Спасатели произвели буксировку автобуса из снежного заноса на автодорогу. Погибших — нет, травмированных — нет.