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Автобус в Санкт-Петербург и рейсы между городами Карелии отменили из-за морозов

Новости. Общество
07:15, 14 Января 2021
фото: vokzal.karelia.ru
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В связи с аномальными морозами были внесены изменения в междугородном расписании автовокзала Петрозаводска.

Как отмечается на официальном сайте автовокзала, в связи с морозами отменяются:

- 13 января рейс маршрута № 528 "Петрозаводск – Костомукша через Сегежу" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 21:30;

- 14 и 15 января рейс маршрута № 521 "Петрозаводск – Поросозеро через Суоярви" отправлением с автовокзала в 12:15;

- 14 и 15 января выполнение рейса № 516 "Петрозаводск – Сортавала через Олонец" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 07:30.

С 13 января по 18 февраля 2021 года временно приостанавливается выполнение рейса № 1098 "Петрозаводск – Санкт-Петербург" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 21:55.

- 14 и 15 января вводится рейс маршрута № 520 "Петрозаводск – Суоярви" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 12:15.

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Комментарии

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АК
2021-01-14 09:59:55
Ехал я раз из Пудожа в -26 ещё на дёминском сарае - трэш полный.
Leopol'd
2021-01-14 09:36:13
Это давно ли в Карелии - 20 стало "аномальными морозами" в январе?! Или у них память на пару лет.
Njkdez
2021-01-14 07:53:31
Аномальные морозы для Карелии уже -30? Впрочем предположительно министр транспортный и его умные головы предположительно зп от отмены рейсов предположительно получать меньше не станут?
Juniper59
2021-01-14 07:31:30
Отменить регулярный рейс на месяц с лишним ввиду трёхдневных морозов - это, конечно, сильно.
А можно, мы все тоже на работу до дня защитников Отечества ходить не станем? А то завтра холодно...
Гость
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