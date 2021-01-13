Автобус в Санкт-Петербург и рейсы между городами Карелии отменили из-за морозов

В связи с аномальными морозами были внесены изменения в междугородном расписании автовокзала Петрозаводска.

Как отмечается на официальном сайте автовокзала, в связи с морозами отменяются:

- 13 января рейс маршрута № 528 "Петрозаводск – Костомукша через Сегежу" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 21:30;

- 14 и 15 января рейс маршрута № 521 "Петрозаводск – Поросозеро через Суоярви" отправлением с автовокзала в 12:15;



- 14 и 15 января выполнение рейса № 516 "Петрозаводск – Сортавала через Олонец" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 07:30.

С 13 января по 18 февраля 2021 года временно приостанавливается выполнение рейса № 1098 "Петрозаводск – Санкт-Петербург" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 21:55.

- 14 и 15 января вводится рейс маршрута № 520 "Петрозаводск – Суоярви" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 12:15.