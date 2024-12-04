Автобус вспыхнул в Матросах

На месте работают сотрудники МЧС.
Автобус горит сейчас в поселке Матросы Пряжинского района. Об этом сообщили в телеграм-канале «Вкратце |Петрозаводск| Карелия». Видео прислали очевидцы.
Судя по кадрам, пожар довольно серьезный. Дым поднялся высоко в небо. Пламя полыхает большое. Транспортное средство, вероятно, не удалось спасти. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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