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Новости. Общество
14:48, 29 Января 2018

Автобусы двух маршрутов в Петрозаводске в феврале начнут ходить по-новому

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С 12 февраля автобусы маршрутов №9 и №19 начнут заезжать в жилой комплекс "Свиристели".

Об этом в понедельник рассказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

При этом она отметила, что перевозчикам придется увеличить количество автобусов на маршрутах, чтобы интервал движения остался неизменным.  

"Штрафы сейчас за нарушение интервалов достаточно крупные, поэтому здесь, конечно, увеличение числа машин будет на рейсах. Интервалы должны соблюдаться", - сказала глава города.

Ранее в мэрии сообщили, что в районе ЖК "Свиристели" оборудовано разворотное кольцо, а компания-застройщик установила павильон ожидания общественного транспорта.

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