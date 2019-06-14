Автобусы и троллейбусы Петрозаводска в Олимпийский день на 4 часа изменят маршруты

Маршруты следования общественного транспорта в Петрозаводске изменятся на несколько часов, сообщили в администрации города.

Временное перекрытие нескольких центральных улиц отразится на работе автобусов №№ 4, 5, 8, 12, 14, 17,19, 20, 21, 22, 25, 26, а также троллейбусов №1 и № 6.

16 июня в связи с проведением мероприятий, посвященных Всероссийскому Олимпийскому дню, с 10 до 14 часов запланировано частичное перекрытие проспектов Ленина и Карла Маркса, улиц Кирова и Правды. Это внесет коррективы в работу общественного транспорта.

Маршрут следования автобуса № 4:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Московская – пр. Октябрьский – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – пр. Октябрьский – ул. Московская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – по маршруту следования.

Маршрут следования автобуса № 5:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – по маршруту следования.

Маршрут следования автобуса № 8:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Правды – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Фаддеевская – ул. Пушкинская – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. Малая Слободская – ул. Кирова – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Кирова – ул. Еремеева – ул. Куйбышева – пр. Ленина – ул. Пушкинская – ул. Фаддеевская – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – ул. Правды – по маршруту следования.

Маршрут следования автобуса № 12:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – по маршруту следования.

Маршрут следования автобуса № 14:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Московская – пр. Октябрьский – по маршруту следования.

В обратном направлении: пр. Октябрьский – ул. Московская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – по маршруту следования.

Маршрут следования автобуса № 17:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Гоголя – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – ул. Гоголя – по маршруту следования.

Маршрут следования автобуса № 19:

В прямом направлении: по маршруту следования – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Фаддеевская – ул. Пушкинская – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. Малая Слободская – ул. Кирова – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Кирова – ул. Еремеева – ул. Куйбышева – пр. Ленина – ул. Пушкинская – ул. Фаддеевская – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – ул. Гоголя – по маршруту следования.

Маршрут следования автобуса № 20 (кольцевой):

По маршруту следования – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды (до Советского моста) – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – по маршруту следования.

Маршрут следования автобуса № 21 (кольцевой):

«к/ст. Балтийская» – ул. Балтийская – ул. Парфенова – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – ул. Гоголя – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – ул. Зайцева – ул. Мелентьевой – пр. Октябрьский – ул. Московская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – ул. Балтийская – «к/ст. Балтийская».

Маршрут следования автобуса № 22:

«к/ст. Балтийская» – ул. Балтийская – ул. Парфенова – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Московская – пр. Октябрьский – ул. Мелентьевой – ул. Зайцева – ул. Заводская – ш. Шуйское – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – ул. Гоголя – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – ул. Балтийская – «к/ст. Балтийская».

Маршрут следования автобуса № 25:

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Ровио – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Фаддеевская – ул. Пушкинская – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. Малая Слободская – ул. Кирова – по маршруту следования.

В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Кирова – ул. Еремеева – пр. Ленина – ул. Пушкинская – ул. Фаддеевская – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Ровио – по маршруту следования.

Маршрут следования автобуса № 26:

Автобусы будут следовать двумя разрывными маршрутами.

При следовании со стороны ул. Кемской: «к/ст. Кемская» – ул. Кемская – ул. Судостроительная – ул. Ключевая – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – ш. Ключевское – ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды (до Советского моста) – ул. Правды –пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – ш. Ключевское – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – ул. Ключевая – ул. Судостроительная – «к/ст. Кемская».

При следовании со стороны ул. Чистой: ул. Чистая – ш. Лососинское – ул. Попова – ул. Сыктывкарская – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина (до пересечения с ул. Герцена) – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ул. Сыктывкарская – ул. Попова – ш. Лососинское – ул. Чистая.

Маршрут следования троллейбуса № 1:

«к/ст. Кемская» – ул. Кемская – ул. Судостроительная – ул. Ключевая – ул. Онежской флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – «к/ст. Хейкконена» – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской флотилии – ул. Ключевая – ул. Судостроительная – «к/ст. Кемская».

Маршрут следования троллейбуса № 6:

«к/ст. Корабелов» – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – ш. Ключевское – ул. Калинина – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Краснофлотская – «к/ст. Товарная станция» – ул. Разина – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Калинина – ш. Ключевское – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – «к/ст. Корабелов».