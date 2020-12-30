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Автобусы и троллейбусы в Петрозаводске на новогодние праздники будут ходить реже

Новости. Общество
12:00, 31 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В праздничные дни общественный транспорт карельской столицы изменит своё расписание, сообщили в мэрии города.

31 декабря троллейбусы с конечных станций отправятся в последние рейсы:

- маршрут № 1: с Кемской улицы в 20.50, с улицы Хейкконена в 20.33;

- маршрут № 3 с Заводской улицы в 20.55, от Хлебокомбината в 21.25;

- маршрут № 5 с Лыжной улицы: 21.04, от ДСК в 21.00;

- маршрут № 6 с улицы Корабелов в 21.18, с Товарной станции в 20.31.

1 января троллейбусы начнут свою работу с 9:30. Со 2 по 10 января электротранспорт будет придерживаться расписания выходного дня (воскресенье).

Автоперевозчики также уведомили об изменениях в своей работе в праздничные дни. Автобусы выйдут на свои маршруты 1 января – с 10.00, 2 января – с 9.00.

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