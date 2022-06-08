Автобусы снова будут возить пассажиров напрямую из Петрозаводска в Гирвас без пересадок

Минтранс Карелии решил изменить автобусный маршрут «Петрозаводск-Пудож», чтобы пассажиры могли без пересадок доехать из карельской столицы до поселка Гирвас и обратно.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Изменения будут внесены с 8 июля в межмуниципальный маршрут №525Э «Петрозаводск–Пудож». Автобусы будут следовать через населенные пункты Пялозеро, Юркостров, Гирвас в прямом и обратном направлениях.

О расписании движения будет объявлено позже.

Прямое автобусное сообщение между Петрозаводском и Гирвасом было прекращено в 2019 году из-за того, что коммерческий перевозчик посчитал маршрут нерентабельным.

Сейчас, чтобы доехать до этих поселков, пассажирам приходиться садиться на автобус «Петрозаводск–Кондопога», а затем пересаживаться на стыковочный рейс «Кондопога–Гирвас– Спасская Губа–Кондопога».