Автобусы вместимостью более 100 человек пустят в отдаленные районы Петрозаводска

Перевозить пассажиров в отдаленные районы Петрозаводска в 2023 году начнут автобусы, которые еще никогда не работали на улицах города.

Об этом сообщил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360».

«На самые отделенные маршруты — в первую очередь, для жителей районов Птицефабрика, Соломенное, Томицы, Сулажгорский кирпичный завод — туда будут направлены уже в 2023 году…автобусы большой вместимости, которых не было. На 111 человек. Которых в принципе никогда не было в Петрозаводске», — сказал министр.

По его словам, планируется приобретение 13 таких автобусов. Кроме того, будут дополнительно закуплены 22 автобуса средней вместимости.

Их купит компания, с которой уже заключен контракт на обслуживание маршрутов.