Автодороги к двум дачным поселкам под Петрозаводском перекроют из-за прокладки труб

Движение транспорта на дорогах к СНТ «Волна» и СНТ «Нигишламбское» под Петрозаводском будет временно запрещено из-за работ по установке водопропускных труб.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Карелии.

Подъезд к СНТ «Волна» будет перекрыт 6 сентября с 9.00 до 21.00, а к СНТ «Нигишламбское» — 7 сентября с 9.00 до 21.00.

В Минтрансе отметили, что работы по установке труб были запланированы после завершения дачного сезона для удобства граждан.