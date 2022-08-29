Автодороги к двум дачным поселкам под Петрозаводском перекроют из-за прокладки труб

Движение транспорта на дорогах к СНТ «Волна» и СНТ «Нигишламбское» под Петрозаводском будет временно запрещено из-за работ по установке водопропускных труб.
Об этом сообщили в министерстве транспорта Карелии.
Подъезд к СНТ «Волна» будет перекрыт 6 сентября с 9.00 до 21.00, а к СНТ «Нигишламбское» — 7 сентября с 9.00 до 21.00.
В Минтрансе отметили, что работы по установке труб были запланированы после завершения дачного сезона для удобства граждан.
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