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Автоэксперт назвал самые неудачные модели подержанных машин

Новости. Общество
21:30, 29 Сентября 2021
фото: pixabay.com / Free-Photos

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Эксперт рассказал, какие подержанные авто лучше не покупать.

У каждого производителя есть удачные и неудачные модели автомобилей, а у каждой модели есть удачные и неудачные модификации, например, у BMW есть модели с надёжными моторами, а есть менее надёжные. Даже в одной модели могут быть удачные решения и не очень. Все это очень индивидуально — зависит от целей, от того, как планируется эксплуатировать, стоимости и ещё многих факторов, которые в совокупности и влияют на выбор авто. Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

В целом, совсем неудачных авто, по мнению эксперта, не бывает.

«Даже самая неудачная марка и модель при определённых обстоятельствах для конкретного потребителя будет хорошим вариантом. Нужно исходить из ваших потребностей», — считает он.

Отталкиваясь от анализа отчетов TÜV — органа технического надзора за безопасностью транспортных средств, — можно сделать вывод, что в рейтинг не самых надежных автомобилей с пробегом входит Nissan Qashqai из-за залегания колец в двигателях 1.6 HR16DE и 2.0 MR20DE при постоянной эксплуатации в городских режимах, а также хрупкой подвески и разгерметизации ветрового стекла.

Высокий расход масла обеспечивает звание неблагонадежного подержанного авто и Chevrolet Spark/Matiz, постоянные поломки привода ГРМ на моторе 1.4 MPi — Dacia Logan. Mazda RX-8 со сроком службы мотора в 100 тысяч километров, Citroen C5 с проблемами с автоматической коробкой передач и Land Rover Range Rover Sport с нестабильной электроникой — тоже входят в перечень ненадежных подержанных авто.

Таким образом, при выборе автомобиля из ассортимента вторичного рынка России, нелишним будет ознакомиться с подобными рейтингами, краш-тестами и отзывами владельцев.

«При выборе автомобиля марки и модели на вторичном рынке стоит, прежде всего, учитывать свои потребности, особенности региона, бюджет, техническое состояние. Но, в целом, всё индивидуально», — подытожил эксперт.

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