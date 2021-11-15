Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную «незамерзайку»

Автоэксперт рассказал, как, выбирая качественную «незамерзайку», не попасть на поддельную.

Единственным способом не купить опасную поддельную жидкость является выбор правильного места ее приобретения. Это, например, магазины автозапчастей, крупные сетевые супермаркеты и дилерские центры, рассказывает агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.

«Конечно, если вы покупаете странную немаркированную жидкость синего цвета на обочине дороги за 150-200 рублей, то это гарантированно поддельная жидкость, опасная для вашего здоровья», — добавляет он.

По словам собеседника агентства, можно попробовать определить подделку по отсутствию резкого химического запаха, однако этот критерий неоднозначен. Сейчас производители делают качественный продукт без запаха, но стоит он недешево.

Поддельная незамерзайка опасна, считает Васильев, тем, что может быть изготовлена с использованием метилового спирта, который сам по себе является сильным ядом и в случае попадания в организм, например, в виде аэрозоля даже в небольших дозах может вызывать головную боль, слабость, недомогание и даже расстройство зрения вплоть до временной слепоты.

К сожалению, отличить метиловый спирт от этилового в бытовых условиях невозможно ни по запаху, ни по внешнему виду. Поэтому следует ориентироваться главным образом на стоимость и точку продажи, делает вывод автоэксперт.