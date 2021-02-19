Автогонщики собираются целые сутки дрифтовать на льду озера в Карелии

С 20 по 22 февраля в Сортавале в рамках фестиваля "Зимний драйв в Карелии" пройдет автомарафон "25 часов на льду".

Об этом сообщили организаторы группы "Спорт - норма жизни" Вконтакте.



Мастера дрифта будут 25 часов гонять на озере Айранне в парке Ваккосалми по закольцованной трассе длиной 4600 метров.

В состязаниях примут участие 30 команд, каждая из которых состоит из 3-4 пилотов-водителей. Они будут сменять друг друга во время гонки.



"В программе: Кубок танцующих автомобилей, Этап Кубка зимнего дрифта, Турнир любительских хоккейных команд, Ледовая битва пилотов-испытателей против любительских команд, прыжки с трамплина, гонки упряжек хаски и многое другое", - сообщили организаторы.