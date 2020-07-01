890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Главный санитарный врач Карелии назвала ситуацию с COVID-19 в республике нестабильной
01.07.2020 09:50
Стало известно, сколько человек в Карелии проголосовало по вопросу изменения Конституции заранее 3
01.07.2020 10:31
Стали известны подробности ДТП в поселке Карелии, где водитель врезался в дерево
01.07.2020 09:12
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 3
01.07.2020 09:13

Автоинспекторы остановили пьяного водителя на станции Деревянка в Карелии

Новости. Общество
07:50, 02 Июля 2020
фото: Полиция Прионежского района/vk.com/public196554942
Загрузка...

В Прионежском районе наряд ДПС отстранил от управления водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщается в паблике полиции Прионежского района, инцидент произошел в минувшую среду в 17:35 у дома 17А по улице Посадочной на станции Деревянка. Инспекторы отстранили от управления водителя автомобиля Fiat Albea. 53-летний мужчина находился в состоянии опьянения.

Водитель привлечен к административной ответственности, автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.

Нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления.

Ранее автоинспекторы поймали пьяного водителя-пенсионера на трассе в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Аналитика

01.07.2020 09:13
Политкухня
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 3
Решение обязать застройщиков увеличить количество парковочных мест в возводимых новостройках позволит снять социальную напряженность, при этом серьезно улучшив качество городской среды.
Бездомная семья 8
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 3
25.06.2020 12:40
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2020 15:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»