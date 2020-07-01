Автоинспекторы остановили пьяного водителя на станции Деревянка в Карелии

В Прионежском районе наряд ДПС отстранил от управления водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщается в паблике полиции Прионежского района, инцидент произошел в минувшую среду в 17:35 у дома 17А по улице Посадочной на станции Деревянка. Инспекторы отстранили от управления водителя автомобиля Fiat Albea. 53-летний мужчина находился в состоянии опьянения.
Водитель привлечен к административной ответственности, автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.
Нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления.
Ранее автоинспекторы поймали пьяного водителя-пенсионера на трассе в Карелии.
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