Автоинспекторы поймали пьяного водителя-пенсионера на трассе в Карелии

В Кондопожском районе инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел в Кондопожском районе 30 июня. Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Renault Logan 69-летнего водителя. Пенсионер был пьян.
На водителя составлены административные материалы.
Решение о наказании нарушителя примет суд.
Ранее житель Санкт-Петербурга катался пьяным по дачному кооперативу в Карелии.
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