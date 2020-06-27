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Житель Санкт-Петербурга катался пьяным по дачному кооперативу в Карелии

Новости. Происшествия
11:35, 28 Июня 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В трех районах Карелии сотрудники ГИБДД остановили пьяных водителей, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы спецвзвода проверили порядок на дорогах в Олонецком, Кондопожском и Пряжинском районах.

В Кондопожском районе остановлен автомобиль Lada Priora, за рулем которой находился 20-летний местный житель. Молодой человек оказался пьян.

В Олонецком районе в поселке Ильинский, остановлен 51-летний водитель за рулем мопеда. Выяснилось, что в нетрезвом состоянии водитель повторно сел за руль транспортного средства. В отношении водителя составлены материалы по статье Уголовного кодекса 264 пр.1. Также водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 12.7.2. Кодекса: Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, - влечет административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Решение примет суд.

Пряжинский район, СНТ "Родники". 38-летний водитель автомобиля Kia, житель Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения отстранен инспекторами от управления автомобилем. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Пьяные водители, в соответствии с законом, будут лишены водительских прав на срок от полутора до двух лет и заплатят штраф 30 тысяч рублей.

ГИБДД Карелии проверки на дорогах продолжает. Напомним, что сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону отдела полиции района, в Петрозаводске: 715 - 900, либо на короткий номер 102, 112 - с мобильного телефона.

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