Автоинспекторы напомнили жителям Карелии правила езды при тумане

В связи с частыми туманами на дорогах, автомобилистов предупреждают о правилах безопасного вождения.

При движении в тумане, помимо ближнего света фар, используете и противотуманные фары. Как передние, так и задние (в соответствии с п.19.3 ПДД РФ в условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари), сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району".



Таким образом, ваш автомобиль будет более заметен на дороге. Не включайте дальний свет фар. Видимость только ухудшится. Если в автомобиле имеется функция корректировки угла наклона фар, то ближний свет необходимо направить под туман, как можно ближе к земле. Остановитесь, если продолжать движение в условиях тумана сложно.