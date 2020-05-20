890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии рассказал подробности о смерти пациента с ковидной инфекцией 7
20.05.2020 12:44
Около 40 процентов заболевших COVID-19 в Карелии не имеют симптомов 6
20.05.2020 16:27
"Даже если все откроется, народ первое время раздаст долги, потом начнет создавать кубышку," – бизнесмен Лукьянов о снятии ограничительных мер в Карелии
20.05.2020 16:03

Автоинспекторы остановили перегруженный лесовоз на трассе в Карелии

Новости. Общество
09:09, 21 Мая 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Нарушителя остановили в Олонецком районе 20 мая, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 270 км федеральной автодороги "Кола" автоинспекторы поймали водителя лесовоза, который превысил габариты транспортного средства по высоте.

В отношении нарушителя составлен административный материал. Мужчине грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей. 

Всего с начала этого года в Карелии было пресечено 270 фактов превышения допустимой массы и допустимых габаритов транспортного средства.

Ранее в поселке Ильинском водитель управлял лесовозом с нарушениями использования тахографа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2020-05-21 09:21:21
Загляните в Суоярвский район, много каких "интересных лесовозов" увидите..!))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
15.05.2020, 09:14
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции

Аналитика

20.05.2020 16:00
Капитал
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 33
Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов о том, переживет ли бизнес карантин и что останется на выходе.
Архиерей под наблюдением 14
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Вся аналитика

Чтиво

20.05.2020 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»