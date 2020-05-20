Автоинспекторы остановили перегруженный лесовоз на трассе в Карелии

Нарушителя остановили в Олонецком районе 20 мая, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 270 км федеральной автодороги "Кола" автоинспекторы поймали водителя лесовоза, который превысил габариты транспортного средства по высоте.

В отношении нарушителя составлен административный материал. Мужчине грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей.

Всего с начала этого года в Карелии было пресечено 270 фактов превышения допустимой массы и допустимых габаритов транспортного средства.

Ранее в поселке Ильинском водитель управлял лесовозом с нарушениями использования тахографа.