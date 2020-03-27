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Водителю лесовоза в Карелии грозит штраф

Новости. Общество
16:55, 03 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Нарушителя остановили 3 апреля в Олонецком районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Ильинском водитель управлял лесовозом с нарушениями использования тахографа.

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Всего за три месяца зафиксировано 229 нарушений управления транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей.

Ранее водителей лесовозов в Петрозаводске привлекли к ответственности за нарушения.

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