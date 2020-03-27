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Водителей лесовозов в Петрозаводске привлекли к ответственности за нарушения (ФОТО)

Новости. Общество
18:00, 31 Марта 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия "Лес" на территории городского округа, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

На маршрутах патрулирования инспекторами ГИБДД осуществлялись проверки автотранспорта, перевозящего лес и пиломатериалы.





В ходе мероприятия четыре водителя привлечены к административной ответственности за нарушения требований ПДД РФ, также пресечен  факт перевозки древесины c нарушением правил оформления сопроводительной документации на перевозимый груз. В отношении собственника древесины составлен административный материал, направлен в суд.



Ранее водитель ездил по дорогам Карелии на неисправном лесовозе.

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