Автоинспекторы Петрозаводска поймали мотоциклиста с нечитаемыми номерами (ФОТОФАКТ)

Мотоциклисту придется понести наказание за нечитаемые номера, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Автоинспекторы Петрозаводска остановили в центре города мотоциклиста с нечитаемыми госномерами. Теперь ему предстоит заплатить штраф.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям, что госномера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака

На данный момент за управление транспортного средства с нечитаемыми номерами предусмотрено предупреждение либо штраф в размере 500 рублей.