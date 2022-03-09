Автоинспекторы поймали на дорогах Карелии 1,5 тысячи лихачей

С начала года на дорогах Карелии инспекторы ДПС зафиксировали более 1500 нарушений установленной скорости движения водителями, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Так, на федеральной автодороге «Кола» в Олонецком районе водитель автомобиля Mazda двигался со скоростью 143 км/час. В Пряжинском районе при разрешенной скорости 90 км/час водитель автомобиля Kia двигался со скоростью 137 км/час.

Установлено, что ранее оба водителя уже были привлечены к административной ответственности за превышение скорости более чем на 40 км/час (но не более 60 км/час). За повторное правонарушение любители быстрой езды ждет штраф в размере от 2000 до 2500 рублей.

Ранее сообщалось, в России вступил в силу закон о тюремных сроках для водителей-лихачей.