В России вступил в силу закон о тюремных сроках для водителей-лихачей

В России 10 января вступил в силу закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения правил дорожного движения.

Об этом информирует Znak.com со ссылкой на документ, который размещен на официальном портале правовой информации.

Документ вводит в Уголовный кодекс РФ новую статью 264.2 («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами»).

Согласно поправкам, если у водителя уже есть административный штраф и он лишен прав за превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, то за повторное нарушение ему будет грозить уголовное наказание. Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был осужден по статье 264 УК РФ, но вновь был привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от 1 года до 2 лет, а срок лишения свободы — до 2 лет. Если ранее осужденный по этой статье водитель вновь допустит такое нарушение, то штраф уже составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а максимальный срок лишения свободы увеличится до 3 лет.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушает правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, каждый десятый автомобилист.