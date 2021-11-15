890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Офисы продаж компании «Баренц Групп» работают в обычном режиме
Сегодня 11:50

В России вступил в силу закон о тюремных сроках для водителей-лихачей

Новости. Общество
20:30, 10 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Новости партнеров

В России 10 января вступил в силу закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения правил дорожного движения.

Об этом информирует Znak.com со ссылкой на документ, который размещен на официальном портале правовой информации.

Документ вводит в Уголовный кодекс РФ новую статью 264.2 («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами»).

Согласно поправкам, если у водителя уже есть административный штраф и он лишен прав за превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, то за повторное нарушение ему будет грозить уголовное наказание. Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был осужден по статье 264 УК РФ, но вновь был привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от 1 года до 2 лет, а срок лишения свободы — до 2 лет. Если ранее осужденный по этой статье водитель вновь допустит такое нарушение, то штраф уже составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а максимальный срок лишения свободы увеличится до 3 лет.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушает правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, каждый десятый автомобилист.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-10 21:17:20
Всё равно будут нарушать ПДД. Это у нас генетическое - в цивилизации ещё мало жили. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
04.01.2022, 16:01
ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя
04.01.2022, 13:44
Женщина погибла, выпав из окна дома в Петрозаводске
03.01.2022, 19:40
Серьезная авария произошла на выезде из Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

08.01.2022 08:30
Обществоведение
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 4
"Столица на Онего" представляет топ самых ярких цитат 2021 года; эти фразы наши чиновники, депутаты, политики и бизнесмены произносили на заседаниях, в беседах с журналистами и размещали в соцсетях.
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Главные события: чем запомнился 2021 год 3
30.12.2021 17:49
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 3
30.12.2021 08:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 3
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»