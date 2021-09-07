Автоинспекторы поймали пьяного водителя, гонявшего вечером по микрорайону в Петрозаводске

На Кукковке инспекторы ГИБДД остановили водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В минувший вторник, 7 сентября, вечером Госавтоинспекция Петрозаводска провела профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». В ходе мероприятия от управления были отстранены два водителя: нетрезвый водитель и водитель, у которого истек срок действия водительского удостоверения, сообщили в ведомстве.

В отношении нетрезвого 46-летнего водителя автомобиля «Лада Приора» составлен протокол. Автомобиль нарушителя перемещен на спецстоянку. Ближайшие 1, 5 — 2 года мужчина будет пешеходом.

Водителя с просроченными правами ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Всего за вчерашний день инспекторы ДПС отстранили от управления четырех нетрезвых водителей.

Ранее автоинспекторы в Карелии вытащили из-за руля пьяную 72-летнюю водительницу.