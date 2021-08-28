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Автоинспекторы в Карелии вытащили из-за руля пьяную 72-летнюю водительницу

Новости. Общество
13:16, 30 Августа 2021
фото: © cherlock.ru

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За минувшие выходные на дорогах республики автоинспекторы поймали 19 пьяных водителей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Среди 19-ти нарушителей оказалась одна женщина. Так, 72-летняя автолюбительница не имея права на управление автомобилем, находилась с признаками опьянения. Ей грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей, решение примет суд.

Одного из 19-ти пойманных в выходные нарушителей ждет уголовное разбирательство за повторное управление автотранспортом в пьяном виде.

Напомним, с начала года в Карелии пьяные водители совершили 43 дорожные аварии, в результате которых погибли 3 человека и 56 травмированы. Инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом 1600 водителей с признаками опьянения.

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Комментарии

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Кеша
2021-08-30 13:55:42
Возраст такой критический , всего можно ждать , депутат баба Валя не даст соврать .
Тупой старик
2021-08-30 13:45:39
Да уж! Деградация общества и стариков коснулась!
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