Автоинспекторы в Карелии вытащили из-за руля пьяную 72-летнюю водительницу

За минувшие выходные на дорогах республики автоинспекторы поймали 19 пьяных водителей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Среди 19-ти нарушителей оказалась одна женщина. Так, 72-летняя автолюбительница не имея права на управление автомобилем, находилась с признаками опьянения. Ей грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей, решение примет суд.

Одного из 19-ти пойманных в выходные нарушителей ждет уголовное разбирательство за повторное управление автотранспортом в пьяном виде.

Напомним, с начала года в Карелии пьяные водители совершили 43 дорожные аварии, в результате которых погибли 3 человека и 56 травмированы. Инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом 1600 водителей с признаками опьянения.