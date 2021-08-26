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За полгода пьяные водители «убили» в Карелии 3 человек и 56 травмировали

Новости. Общество
16:43, 27 Августа 2021
фото: © ГИБДД Карелии

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С начала года пьяные водители совершили 43 ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В 43 пьяных авариях в 2021 году 3 человека погибли и 56 получили травмы.

Инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом более 1580 водителей с признаками опьянения. Из них 151 нарушитель, ранее уже садился за руль пьяным и был привлечен к уголовной отнесенности.

Так, в Медвежьегорске инспекторы ДПС поймали 46-летнего водителя, управляющего автомобилем Renault с признаками опьянения. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали — 2.31 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлен административный материал, за что предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Решение вынесет суд.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости. А всем очевидцам нарушений настоятельно рекомендует сообщать всю имеющуюся информацию в полицию — 102 или 112.

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