Автоинспекторы поймали шестерых водителей-нарушителей у ТРЦ в Петрозаводске

Массовые проверки по использованию ремней безопасности прошли, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В понедельник, 17 февраля, у ТРЦ "Лотос Плаза" прошла массовая проверка водителей.

На всех выездах с парковки торгового центра сотрудники ГИБДД провели тотальную проверку транспортных средств.

Проверено более 100 автомобилей, пресечено шесть нарушений ПДД: один пассажир на заднем сиденье и два водителя не были пристегнуты ремнями безопасности, два водителя не оплатили вовремя штрафы.

Кроме этого, один водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей: ребенок перевозился на заднем сиденье без кресла, не был пристегнут.

Нарушители привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД проверят ремни безопасности у водителей во всех районах Карелии.