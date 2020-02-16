890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Там памятник стоит Яше какому-то". Депутаты в Карелии не знают, кто и зачем рубит лес в парке на Ключевой 10
Сегодня 06:40
Как моржи Петрозаводска плясали на льду в "девяностые" (ФОТОХРОНИКА) 6
Сегодня 07:25
Объявлено место Карелии в рейтинге регионов по качеству жизни: ничего хорошего 29
Сегодня 11:32
Автобус с пассажирами не удержался на трассе в Карелии и упал в кювет
16.02.2020 23:53
Почему мэрия Петрозаводска не может заставить водителей маршруток ездить по расписанию (ВИДЕО) 13
Сегодня 07:15

Сотрудники ГИБДД проверят ремни безопасности у водителей во всех районах Карелии

Новости. Общество
18:00, 17 Февраля 2020
фото: © fotolia.com
Загрузка...

Рейды "Ремень безопасности" пройдут во всех районах республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

На дорогах Карелии с 17 по 20 февраля автоинспекторы проконтролируют применение ремней безопасности водителями и пассажирами. Также полицейские проверят применение детских автокресел и безопасность пассажиров в автобусе на междугородних рейсах.

По статистике, в Карелии в 75% аварий травмы получают водители и пассажиры автомобилей. В прошлом году в 540 таких ДТП 68 человек погибли и 763 человека травмированы. Каждый третий пострадавший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

При этом, со слов инспекторов, водители и пассажиры спереди пристегнуты, а вот пассажиры задних сидений зачастую игнорируют ремни безопасности. Что касается перевозки детей, то еженедельно автоинспекторы штрафуют порядка десяти водителей, где в салоне автомобиля ребенок предоставлен сам себе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

Сегодня 17:15
Тема недели
Как захватили лесное озеро в Карелии 2
Предприниматели выпустили в лесное озеро, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов форель, и угрожают расправой всем желающим порыбачить здесь местным жителям и туристам.
Каменные головы 2
Сегодня 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 3
Сегодня 13:26
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 6
14.02.2020 17:15
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 30
12.02.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»