Сотрудники ГИБДД проверят ремни безопасности у водителей во всех районах Карелии

Рейды "Ремень безопасности" пройдут во всех районах республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

На дорогах Карелии с 17 по 20 февраля автоинспекторы проконтролируют применение ремней безопасности водителями и пассажирами. Также полицейские проверят применение детских автокресел и безопасность пассажиров в автобусе на междугородних рейсах.

По статистике, в Карелии в 75% аварий травмы получают водители и пассажиры автомобилей. В прошлом году в 540 таких ДТП 68 человек погибли и 763 человека травмированы. Каждый третий пострадавший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

При этом, со слов инспекторов, водители и пассажиры спереди пристегнуты, а вот пассажиры задних сидений зачастую игнорируют ремни безопасности. Что касается перевозки детей, то еженедельно автоинспекторы штрафуют порядка десяти водителей, где в салоне автомобиля ребенок предоставлен сам себе.