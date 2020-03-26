Автоинспекторы поймали водителя, устроившего ДТП на железнодорожном переезде в Карелии

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который скрылся с места аварии в поселке Хийтола Лахденпохского района.

По сообщению Госавтоинспекции Лахденпохья, 26 марта около 22.30 на железнодорожном переезде в поселке Хийтола неизвестный водитель, управляя автомобилем "Дэу Нексия", врезался в "Форд Фокус", который остановился на запрещающий движение сигнал светофора. Виновник аварии с места ДТП скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя. Им оказался 41-летний житель поселка Тоунан, у которого никогда не было водительского удостоверения. Автомобиль нарушителя также не был застрахован.

Инспекторы выяснили, что виновник аварии находился в состояние алкогольного опьянения. Однако мужчина заявил, что выпил алкоголь после совершения ДТП.

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