890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус 5
26.03.2020 15:28
Стало известно, как будут продлевать Комсомольский проспект в Петрозаводске
26.03.2020 15:57
Артур Парфенчиков выступит с обращением к жителям Карелии
26.03.2020 22:58

Автоинспекторы поймали водителя, устроившего ДТП на железнодорожном переезде в Карелии

Новости. Общество
11:50, 27 Марта 2020
фото: © ГИБДД Лахденпохского района
Загрузка...

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который скрылся с места аварии в поселке Хийтола Лахденпохского района.

По сообщению Госавтоинспекции Лахденпохья, 26 марта около 22.30 на железнодорожном переезде в поселке Хийтола неизвестный водитель, управляя автомобилем "Дэу Нексия", врезался в "Форд Фокус", который остановился на запрещающий движение сигнал светофора. Виновник аварии с места ДТП скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя. Им оказался 41-летний житель поселка Тоунан, у которого никогда не было водительского удостоверения. Автомобиль нарушителя также не был застрахован.

Инспекторы выяснили, что виновник аварии находился в состояние алкогольного опьянения.  Однако мужчина заявил, что выпил алкоголь после совершения ДТП.

Ранее пьяный водитель в Петрозаводске оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
25.03.2020, 18:28
Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)
24.03.2020, 12:32
Врач Александр Гаврилов: Эпидемия в Карелии пойдет по карельскому сценарию
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
20.03.2020, 09:11
В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус
23.03.2020, 06:40
Серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС - прорвало дамбу (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

26.03.2020 14:14
Обществоведение
"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.
Обращение Владимира Путина к гражданам России
25.03.2020 17:49
Как купить квартиру, не выходя из дома
25.03.2020 11:22
"У нас будет исключительно карельский сценарий развития эпидемии" 1
24.03.2020 12:25
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы 6
23.03.2020 22:29
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:18
Без политики
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 13
Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске требуют восстановить кенотаф бойца истребительного батальона на месте его гибели.
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
16.03.2020 14:20
архив чтиво

Медиа

"Событие дня": Третья очередь "Лотос Plaza". Старт - 2020
26.03.2020 10:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»