890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жительницу Карелии оштрафовали за заросшие сорняком земли
18.03.2020 18:00
Стало известно, кто заменит Юлию Мизинкову в должности заммэра Петрозаводска 9
18.03.2020 12:48
Кадеты президентского училища в Петрозаводске третий месяц сидят в "казарме" 25
18.03.2020 14:27
Деньги на проектирование тоннеля для автотранспорта заложены в проект бюджета Петрозаводска 2
18.03.2020 12:09
Оштрафовано руководство детсада в Карелии, где ребенок сломал спину 2
18.03.2020 11:41

Пьяный водитель в Петрозаводске оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:10, 19 Марта 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

В Петрозаводске на Перевалке сотрудники ГИБДД задержали молодого водителя, разъезжавшего по городу на "копейке" в состоянии опьянения.

В минувшую среду поздно вечером, 18 марта в 20.40, сотрудники ГИБДД задержали на пересечении улиц Чапаева и Плеханова 27-летнего водителя "ВАЗ-21013", который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, водитель при задержании оказал неповиновение сотрудникам ДПС, а также отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

На место задержания были вызваны сотрудники полиции и "скорая", так как, по объяснениям ГИБДД, задержанный водитель заявил о том, что к нему применили силу.

"Но, несмотря на жалобы, задержанный не дал врачам скорой осмотреть себя", - сказали ГИБДД Карелии.

На основании ст.12.26.2 КоАП и ст.19.3 КоАП нарушитель, оказавший сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и управлявший транспортным средством, не имея водительского удостоверения, был помещен в камеру административного задержания.

Наказание задержанному определит Петрозаводский городской суд.

Автомобиль нарушителя был помещен на штрафстоянку.

Видео задержания опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
16.03.2020, 10:40
Вирус приближается к Карелии: Первый больной с коронавирусом зафиксирован в Мурманске
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга

Аналитика

16.03.2020 16:00
Обществоведение
"Карелы не хотят участвовать в политике" 4
Съезд карельского народа в Олонце предпочел избежать политических вопросов.
Выносить ли сор из избы 6
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 13
12.03.2020 14:35
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 8
11.03.2020 17:11
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 5
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Коронавирус, его влияние на Российскую экономику и политику
18.03.2020 11:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»