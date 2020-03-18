Пьяный водитель в Петрозаводске оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД (ВИДЕО)

В Петрозаводске на Перевалке сотрудники ГИБДД задержали молодого водителя, разъезжавшего по городу на "копейке" в состоянии опьянения.

В минувшую среду поздно вечером, 18 марта в 20.40, сотрудники ГИБДД задержали на пересечении улиц Чапаева и Плеханова 27-летнего водителя "ВАЗ-21013", который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, водитель при задержании оказал неповиновение сотрудникам ДПС, а также отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

На место задержания были вызваны сотрудники полиции и "скорая", так как, по объяснениям ГИБДД, задержанный водитель заявил о том, что к нему применили силу.

"Но, несмотря на жалобы, задержанный не дал врачам скорой осмотреть себя", - сказали ГИБДД Карелии.

На основании ст.12.26.2 КоАП и ст.19.3 КоАП нарушитель, оказавший сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и управлявший транспортным средством, не имея водительского удостоверения, был помещен в камеру административного задержания.

Наказание задержанному определит Петрозаводский городской суд.

Автомобиль нарушителя был помещен на штрафстоянку.

Видео задержания опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".