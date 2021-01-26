Автоинспекторы в Карелии поймали ночью двух пьяных водителей

Водителей подшофе отстранили от управления автомобилями сегодня ночью в Костомукше и поселке Эссойла.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, первый инцидент произошел в поселке Эссойла Пряжинского района 26 января в 23:34. Инспекторы ДПС также отстранили от управления автомобилем пьяного водителя.

27 января в 4 утра по Костомукше разъезжал 20-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Ford. Он также остался без машины.

Обоим нарушителям грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

Ранее в Медгоре пьяного водителя достали из-за руля иномарки в 6 утра.