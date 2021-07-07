Автоинспекторы в Карелии устроят облаву на пьяных водителей в выходные

С 9 по 12 июля на дорогах республики пройдет профилактический рейд «Карелия за трезвое вождение», сообщили в региональном ГИБДД.

Госавтоинспекция Карелии просит водителей с пониманием относиться к кратковременным остановкам для контроля трезвости в ближайшие выходные.

«Многие водители уверены в быстром выветривании алкоголя из организма, поэтому по прошествии нескольких часов могут сесть за руль. Но это не так, даже самый легкий алкоголь выводится из здорового организма в течении долгого времени. Так легкий алкоголь — от 10 до 20 часов и более. Тяжелый алкоголь более 20 часов. Реакция организма и время выведения алкоголя и продуктов его распада у людей индивидуальны и зависят от многих факторов: пол, вес, возраст, наличие хронический заболеваний, восприимчивости к алкоголю, общего состояния здоровья. Из-за этого заблуждения можно лишиться права на управление транспортными средствами и заплатить крупный штраф, а еще хуже причинить вред себе и окружающим», — говорится в сообщении Госавтоинспекции республики.

В ведомстве напомнили, что с начала года автоинспекторами были отстранены более 1000 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщить о нетрезвом водителе можно в полицию на короткий номер 102, 112 или в дежурную часть районного отдела полиции.

Ранее в Карелии пьяные водители устроили за воскресенье три ДТП с пострадавшими.