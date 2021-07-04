В Карелии пьяные водители устроили в воскресенье три ДТП с пострадавшими

Четыре человека получили травмы в авариях, которые произошли по вине пьяных водителей в Карелии.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 4 июля, в 09:00 на 460 км федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе 23-летний водитель автомобиля Audi A4, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с прицепом. В результате ДТП водитель Audi получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

В этот же день в 19:50 в Суоярви, в районе дома № 9 по улице Гагарина, 36-летний водитель автомобиля Hyundai при проезде нерегулируемого перекрестка допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva. Водитель Hyundai не имел права управления машиной и находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП нарушитель и его 38-летняя пассажирка травмированы, им оказана медицинская помощь.

В воскресенье в 22:10 на 2км + 540м автодороги «Костомукша - Лувозеро» в Костомукше 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Его машина перевернулась. В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

По фактам пьяных ДТП проводятся проверки.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП на пешеходном переходе на Ругозерском переулке в Петрозаводске.