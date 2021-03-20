Автоинспекторы в Петрозаводске будут ловить водителей-нарушителей у школ и садиков

В понедельник в Петрозаводске стартует профилактическое мероприятие "Главный пассажир Карелии", сообщили в Госавтоинспекции города

С 22 марта сотрудники ГИБДД выйдут в рейды, проверяя соблюдение водителями правил перевозки детей автомобильным транспортом на улицах, прилегающих к детским садам, школам, поликлиникам, торговым центрам.

С начала года в Петрозаводске произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре ребёнка получили травмы. В двух случаях дети пострадали в качестве пассажиров.

В Госавтоинспекции Петрозаводска призывают родителей более ответственно подходить к соблюдению правил дорожного движения: при перевозке детей в салоне автомобиля обязательно использовать детские удерживающие устройства, посадку и высадку пассажиров производить со стороны тротуара.