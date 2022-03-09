Автоинспекторы в Петрозаводске остановили двух водителей, рисковавших жизнью детей

Мероприятие по контролю правил перевозки детей прошло возле одной из городских школ.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, утром 10 марта возле школы № 12 прошло мероприятие по контролю правил перевозки детей.

Автоинспекторы выявили два нарушения — водители перевозили детей 7 и 10 лет на переднем сиденье, без использования детских удерживающих устройств.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

Напомним, с 6 по 8 марта сотрудники ГИБДД отстранили от управления 19 нарушителей.