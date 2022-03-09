Автоинспекторы в Петрозаводске остановили двух водителей, рисковавших жизнью детей

Мероприятие по контролю правил перевозки детей прошло возле одной из городских школ.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, утром 10 марта возле школы № 12 прошло мероприятие по контролю правил перевозки детей.
Автоинспекторы выявили два нарушения — водители перевозили детей 7 и 10 лет на переднем сиденье, без использования детских удерживающих устройств.
В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.
Напомним, с 6 по 8 марта сотрудники ГИБДД отстранили от управления 19 нарушителей.
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