Автоинспекторы в Петрозаводске открыли стрельбу, что остановить автомобиль нарушителя (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроили погоню за автомобилем с пьяным водителем и стреляли по колесам, чтобы его остановить.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

В ночь на 8 августа в ГИБДД поступили обращения жителей города о нетрезвом водителе. На проспекте Ленина автоинспекторы заметили разыскиваемый автомобиль. Требование остановиться водитель проигнорировал, началось преследование.



«Во время движения по центру города водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения: проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу. После неоднократных предупреждений о применении табельного оружия автоинспектор произвёл предупредительный, а затем несколько прицельных выстрелов по колёсам автомобиля. Только после этого машина нарушителя остановилась», — сообщили в ГИБДД.





Выяснилось, что за рулём находился местный житель 2003 года рождения, имеющий стаж вождения восемь месяцев. У него были внешние признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на месте он отказался, в настоящее время ожидаются результаты медицинского освидетельствования.



Нарушитель был доставлен в специальное помещение для административно задержанных лиц. Автомобиль перемещён на специализированную стоянку.



В отношении молодого человека составлено восемь административных материалов за нарушение ПДД. За неповиновение полиции суд назначил ему наказание в виде административного штрафа.