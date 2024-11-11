Автоледи в Петрозаводске перестали уступать дорогу имеющим преимущество автомобилям - еще одно ДТП произошло по этой причине

Дорожная авария, в которой женщина-водитель не пропустила имеющий преимущество в движении автомобиль, произошла на Зареке.

О дорожной аварии, где по вине одной автоледи пострадала другая, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло во вторник, 12 ноября, в 16.57 у дома № 41 на улице Луначарского. Там 40-летняя водитель за рулем автомобиля Toyota при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество автомобилю Geely Belgee, который двигался по главной дороге.

Иномарки столкнулись. В результате столкновения 46-летней женщине-водителю Geely потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливают дорожные полицейские.