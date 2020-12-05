Автомобиль чуть не сбил двух пешеходов на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО)

На пешеходном переходе на Первомайском проспекте два человека чуть не оказались под колесами автомобиля, мчавшегося на огромной скорости.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео инцидента, который произошел у дома №64 на Первомайском проспекте. Водитель, мчавшийся на огромной скорости, чуть не сбил двух человек, которые шли по "зебре". Один из пешеходов чудом успел отскочить назад и не попасть под колеса автомобиля. Гонщик, непредоставивший преимущество в движении пешеходам, даже не притормозил.

"Неадекват на скорости чуть не унес жизни людей", - комментируют видео в паблике.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо.Ру".

Ранее Госавтоинспекция Петрозаводска наказала водителя, чуть не сбившего мужчину с ребенком.