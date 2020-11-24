Госавтоинспекция Петрозаводска наказала водителя, чуть не сбившего мужчину с ребенком (ВИДЕО)

Водитель нарушил правила дорожного движения на пешеходном переходе на Лесном проспекте.

В минувшую пятницу, 20 ноября, в паблике ДТП ПТЗ опубликовали видео, на котором очевидец запечатлел, как мужчина с мальчиком, пересекающие Лесной проспект неподалеку от строительного гипермаркета "Леруа Мерлен", чуть не оказались под колесами иномарки. Водитель нарушил правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 23 ноября водитель автомобиля Skoda был привлечен к административной ответственности. Он был оштрафован за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Ранее водитель, злостно нарушивший правила в Петрозаводске, лишился автомобиля.