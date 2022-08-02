Автомобиль чуть не сбил пешеходов на «зебре» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля проехал по пешеходному переходу на красный свет.
В минувший четверг, 4 августа, в 14.33 нарушитель не пропустил пешеходов, пролетев на запрещающий сигнал светофора по «зебре» по улице Правды, в районе пересечения с улицей Варламова.
«Чуть не сбил пешеходов, ехал на красный», - комментирует автор видео, которое опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Вроде начал притормаживать, а потом решил поехать», - пишут в группе подписчики.
Ранее было опубликовано видео, как машина сбила женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске.
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