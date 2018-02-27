Автомобиль и электрощит горели в Карелии

Два пожара случилось за минувшие сутки в Карелии, рассказали в управлении МЧС по республике.

Так, 26 февраля в 19.56 в поселке Хелюля (Сортавальский район) произошел пожар в жилом доме № 5 на улице Комсомольская. В результате поврежден электрощит в подъезде на площади 1 кв.м. Причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Кроме этого, в 23.45 в поселке Кестеньга (Лоухский район) на улице Антикайнена у дома № 41 загорелся автомобиль "ВАЗ-2106". В результате поврежден салон авто на площади 1,5 кв. м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

На пожарах никто не пострадал.