Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:24, 27 Февраля 2018

Автомобиль и электрощит горели в Карелии

По теме

В Петрозаводске разыскивают несовершеннолетнюю
27.02.18 11:00
В Петрозаводске 50-летний мужчина сломал шлагбаум и избил охранника
26.02.18 16:10
Петрозаводчанин заглянул в мебельный магазин и обогатился почти на 5 тысяч рублей
26.02.18 14:46
Все новости
Загрузка...

Два пожара случилось за минувшие сутки в Карелии, рассказали в управлении МЧС по республике.

Так, 26 февраля в 19.56 в поселке Хелюля (Сортавальский район) произошел пожар в жилом доме № 5 на улице Комсомольская. В результате поврежден электрощит в подъезде на площади 1 кв.м. Причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Кроме этого, в 23.45 в поселке Кестеньга (Лоухский район) на улице Антикайнена у дома № 41 загорелся автомобиль "ВАЗ-2106". В результате поврежден салон авто на площади 1,5 кв. м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

На пожарах никто не пострадал.

По теме

В Петрозаводске разыскивают несовершеннолетнюю
27.02.18 11:00
В Петрозаводске 50-летний мужчина сломал шлагбаум и избил охранника
26.02.18 16:10
Петрозаводчанин заглянул в мебельный магазин и обогатился почти на 5 тысяч рублей
26.02.18 14:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
22.02.2018, 07:25
В Петрозаводске попавшую под машину девочку врачи оставили сидеть на скамейке с охранником в травмпункте

Аналитика

Сегодня 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?"
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 6
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
26.02.2018 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»